Manifestation à Bruxelles à l’occasion du 3e anniversaire de la guerre civile au Soudan

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées samedi en fin d’après-midi sur la place de la Bourse à Bruxelles à l’appel de Sudan Solidarity Network (SSN), à l’occasion du troisième anniversaire du début de la guerre au Soudan.

“On est là pour commémorer un anniversaire triste et douloureux pour le peuple soudanais“, a déclaré Pierre Kogan, membre du Sudan Solidarity Network. Au Soudan, la guerre civile qui oppose depuis avril 2023 l’armée soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes, dont près d’un million au Tchad, selon l’Onu.

Les manifestants entendaient notamment “refuser l’oubli” et exprimer leur solidarité avec la population soudanaise. Ceux-ci ont également dénoncé des “massacres à caractère génocidaire” à l’encontre de civils, des violences sexuelles généralisées et des attaques contre des infrastructures civiles. “C’est une crise humanitaire qui n’a pas d’égal depuis le début du 21e siècle“, a déploré Pierre Kogan.

Le rassemblement visait aussi à attirer l’attention sur la situation au Darfour, en particulier autour de la ville d’El-Fasher, dont la chute il y a quelques mois a marqué, selon SSN, un tournant dans le conflit. Les organisateurs ont évoqué une stratégie visant à “terroriser les populations civiles, les déplacer et s’emparer des territoires et des ressources“.

Le SSN a par ailleurs mis en cause le rôle d’acteurs internationaux dans le conflit. Il a notamment dénoncé un soutien militaire et logistique des Émirats arabes unis aux Forces de soutien rapide (FSR), des forces paramilitaires opposées à l’armée, ainsi que la poursuite de relations commerciales entre l’Union européenne et Abou Dhabi malgré ces accusations.

Les manifestants ont également critiqué la politique migratoire européenne à l’égard des ressortissants soudanais fuyant le conflit, estimant qu’elle contribue à leur précarisation.

Belga