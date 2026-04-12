L’Union s’impose par le plus petit écart à Malines et reste en tête du championnat

Dans une première période pauvre en occasions, l’Union a frôlé une première fois l’ouverture du score à la 43e minute lorsque Nacho Miras a repoussé brillamment une tête à bout portant de Kevin Mac Allister sur les suites d’un corner. Le but unioniste est également venu d’un corner, joué au sol par Rob Schoofs pour Ross Sykes dont la frappe en un temps a terminé au fond des filets.

En seconde période, l’Union aurait pu doubler la mise dès la reprise, sur un nouveau corner, Miras détournant une tête aux six mètres de Mateo Biondic (49e). Le gardien malinois a ensuite réalisé un triple arrêt devant Mohammed Fusseini, Schoofs et Raul Florucz (85e). Dans les arrêts de jeu, Adem Zorgane a trouvé le filet latéral (90e+3).

L’Union Saint-Gilloise reprend ainsi la première place du classement, laissée provisoirement au Club Bruges après sa victoire 1-2 à Saint-Trond samedi. L’Union compte 39 points pour 38 à Bruges avant le choc entre les deux équipes au Parc Duden dimanche prochain. Malines (24 points) reste cinquième.