Pascale Van Damme réélue comme présidente du Conseil d’administration de l’Union belge

Pascale Van Damme a été réélue en tant que présidente du Conseil d’administration de l’Union belge de football pour un nouveau mandat de quatre ans à l’issue de l’Assemblée générale qui s’est tenue samedi, a annoncé l’URBSFA dans un communiqué.

Philippe Godin, Frank Lagast et Jorg Keldermans ont également été élus vice-présidents du Conseil d’administration. Entrée au conseil d’administration de l’URBSFA en juin 2021, Van Damme avait été nommée présidente en mai 2023, après la démission de Paul Van den Bulck. Un an plus tard, elle avait été prolongée pour un mandat de deux ans. “Je suis particulièrement honorée par la confiance que les membres de notre fédération m’accordent à nouveau“, a déclaré Van Damme. “Cette réélection est avant tout une confirmation du trajet que nous avons tracée ensemble pour l’avenir du football belge. Ces dernières années, nous avons franchi des étapes importantes en matière de gouvernance, de stabilité financière et de développement stratégique. Ces fondations nous donnent aujourd’hui la possibilité de continuer à construire avec confiance.“

Pour la présidente, les prochaines années seront placées sous le signe de la mise en œuvre du Plan Stratégique 2030. “Nous voulons non seulement viser des succès sportifs, mais aussi une communauté footballistique plus forte, plus moderne et plus connectée. Cela ne peut se réaliser qu’en collaborant avec tous les acteurs de notre écosystème. Le football belge est plus grand qu’une seule organisation ou une seule équipe, c’est une communauté que nous tissons ensemble“, a-t-elle expliqué. “Le football possède en outre une force sociétale unique. Il rassemble les gens, dépasse les différences et reflète la diversité de notre société. Chaque jour, nous voyons comment le football connecte, inspire et crée des opportunités. En tant que fédération, nous voulons renforcer davantage ce rôle fédérateur, tant sur le terrain qu’en dehors“, a ajouté Van Damme.

Belga