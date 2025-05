L’Union s’impose dans le derby bruxellois et met la pression sur Bruges

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 0-1 sur la pelouse d’Anderlecht samedi soir dans le cadre de la 8e journée des Champions playoffs. Les Unionistes prennent provisoirement 4 points d’avance sur Bruges au classement.

Le match s’est lancé après seulement quelques secondes, Moussa N’Diaye concédant un pénalty en commettant une faute sur Anan Khalaili (1e). Franjo Ivanovic manqua la conversion du tir au but, en plaçant son envoi à côté du but de Colin Coosemans (8e). Les Unionistes sont quand même parvenus à ouvrir le score via Mohammed Fusseini, bien servi par Ivanovic, qui a profité d’une perte de balle de Yari Verschaeren (27e). Dans le temps additionnel de la première période, Anan Khalaili a forcé un arrêt de Coosemans sur un extérieur du pied (45+2e).

En deuxième période, le tournant de la rencontre a eu lieu autour de l’heure de jeu. Kevin Mac Allister commettait une faute sur Nilson Angulo dans le rectangle et un pénalty était octroyé aux ‘Mauves’. Anthony Moris arrêtait l’envoi aux 11 mètres de Kasper Dolberg, et Mario Stroeykens convertissait le rebond (63e) mais son égalisation était annulée, car ce dernier était dans le rectangle au moment où Dolberg avait botté son pénalty.

Malgré les entrées des jeunes Nathan de Cat (72e) et Tristan Degreef (72e), les Anderlechtois ne sont pas parvenus à revenir au score et l’Union confirmait sa victoire et un bilan de 22 points pris sur 24 en playoffs.

Au classement, l’Union conforte sa première place avec 50 points et prend 4 longueurs d’avance sur Bruges, 46 points, provisoirement. Les Brugeois se déplaceront à Genk (3e, 41 points) dimanche (18h30).

Belga