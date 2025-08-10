Passer la navigation
L’Union Saint-Gilloise dispose de La Gantoise et devient co-leader du championnat (2-3)

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 2-3 samedi face à La Gantoise lors de la 3e journée de Jupiler Pro League  à la Planet Group Arena. Les Bruxellois comptent désormais 7 points et prennent provisoirement la tête du classement avec Saint-Trond et Malines. Les Buffalos restent eux enlisés en milieu de tableau (8e) avec trois points.

Atsuki Ito a bien failli donner l’avantage à La Gantoise dès le début de la rencontre. Son enroulée du droit a frappé le poteau du gardien unioniste Vic Chambaere (6e). L’Union a finalement trouvé la faille sur coup-franc. Esseulé au deuxième poteau, Charles Vanhoutte a remis le ballon de la tête vers la seconde zone où se trouvait Fedde Leysen, le défenseur n’ayant plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (27e, 0-1).

En deuxième mi-temps, l’Union a fait le break via Kevin Rodriguez. L’attaquant s’est jeté tête baissée pour pousser le ballon dans les cages après une remise de la tête de Christian Burgess (0-2, 51e). Cinq minutes plus tard, Maksim Paskotsi a manqué sa reprise de volée, qui aurait pu ramener les Buffalos dans la rencontre (56e). Roef a ensuite dû intervenir coup sur coup face à Anouar Ait El Hadj (61e) et Raul Florucz (63e), pour maintenir La Gantoise dans la partie.

Le troisième but a presque été la copie conforme du deuxième : Burgess a remis en retrait vers Adem Zorgane, l’Algérien a également mis un coup de casque pour pousser le ballon dans le but (0-3, 73e). Hyllarion Goore a réduit l’écart en trouvant la lucarne de Chambaere d’une belle enroulée du droit (1-3, 81e) puis Paskotsi a ensuite marqué le but de l’espoir de la tête pour Gand (2-3, 90e +5), en vain.

Lors de la prochaine journée, l’Union accueillera le Standard tandis que les Gantois se rendront à Malines.

Belga

10 août 2025 - 11h26
Modifié le 10 août 2025 - 11h26
 

