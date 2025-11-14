L’Union européenne “détricote” ses ambitions climatiques : “Ce qu’il se passe depuis un an a de quoi donner le vertige”

Les ambitions de l’Union européenne pour lutter contre le changement climatique et protéger l’environnement sont-elles en train de s’effriter peu à peu ? Ce jeudi, la directive “Omnibus”, visant à “simplifier” plusieurs mesures du Pacte vert européen, a été votée par les eurodéputés. Parmi les changements actés : la baisse du devoir de vigilance des entreprises.

Ce texte, adopté il y a un an et demi seulement – “une grande victoire après des années de travail“, selon la députée européenne écologiste Saskia Bricmont – obligeait les entreprises de plus de 1000 salariés à prévenir et à remédier aux violations de droits humains et aux dommages environnementaux tout au long de leurs chaînes de valeur, y compris chez leurs fournisseurs dans le monde. Il a vu ce jeudi sa portée réduite après que l’extrême droite ait rejoint la majorité composée des partis de droite pour faire approuver le texte au sein du Parlement européen.

“Ce qu’il se passe depuis un an a de quoi donner le vertige“, estime Saskia Bricmont. “La nouvelle majorité de droite – rejointe maintenant par l’extrême droite – a décidé de détricoter les législations environnementales au nom de la simplification et de la compétitivité, mais ce qu’il se passe maintenant n’est pas bon pour la compétitivité de nos entreprises.”

Les bons élèves pénalisés

Concernant la critique de la lourdeur administrative de ces règlementations pour les entreprises, la députée européenne rétorque : “Beaucoup d’entreprises, notamment belges, ont déjà enclenché leur transition pour anticiper la législation et suivre la demande des consommateurs qui demandent des produits propres.”

Pour Saskia Bricmont, des textes comme celui visant à renforcer le devoir de vigilance des entreprises répondent simplement à “l’évolution logique des choses”. “À partir du moment où l’on s’est fixé des objectifs climatiques, qu’il y a des règles en matière de droit du travail, ces entreprises faisaient en sorte de se conformer aux règles, y compris pour leurs sous-traitants, afin que ce qui vient de l’extérieur de l’Union européenne respecte les mêmes normes que celles qui sont produites sur le marché européen et éviter des délocalisations vers d’autres pays moins regardants sur le plan social et environnemental.”

■ Une interview de Saskia Bricmont (Ecolo), députée européenne, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles