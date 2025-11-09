COP30: des organisations se rassemblent dans le centre de Bruxelles pour réclamer des mesures climatiques ambitieuses

À la veille de la COP30, plusieurs organisations ont manifesté à Bruxelles pour réclamer des engagements climatiques plus ambitieux et une réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040.

Les organisations Rise for Climate Belgium, Espirito Mundo et We Are Nature ont manifesté dimanche vers 14h00 au rond-point de l’Europe à Bruxelles, à la veille de la COP30. Elles réclament des mesures climatiques ambitieuses et demandent aux États membres européens de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Les associations militent par ailleurs pour une réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040.

La COP30, qui débute lundi à Belém, au Brésil, est la conférence des Nations unies sur le climat. Elle réunira jusqu’au 21 novembre 2025 des gouvernements, des organisations environnementales, des entreprises et de nombreux autres acteurs aux portes de la forêt amazonienne, véritable poumon vert de la planète.

Les principaux thèmes de cette édition sont la réduction des gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique et le financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement.

Selon Kim Le Quang (Rise for Climate Belgium), organisatrice de l’action, “il est essentiel de se mobiliser pour le climat“.

“Les émissions de gaz à effet de serre augmentent. 2024 a même été l’année la plus polluante jamais enregistrée“, explique-t-elle. Les organisations exigent des gouvernements un engagement à réduire ces émissions de plus de 90 % d’ici 2040.

