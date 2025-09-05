Un équipage 100% féminin mettra les voiles vers la COP30 début octobre

Le 5 octobre prochain, le voilier Magic Time quittera le port de Cherbourg pour une traversée de l’Atlantique à destination de Belém, au Brésil, où se tiendra en novembre la 30ᵉ Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP30).

À son bord, un équipage composé uniquement de femmes : six militantes pour la justice climatique et quatre skippeuses.

Le projet, baptisé Women Wave, est porté par Adélaïde Charlier, Camille Étienne, Coline Balfroid, Maïté Meeûs, Mariam Touré et Lucie Morauw. Ensemble, elles veulent faire de cette traversée un acte politique et symbolique, mais aussi un espace de dialogue entre l’Europe et l’Amérique du Sud.

Une suite logique après 2019

Pour Adélaïde Charlier, ce départ résonne comme une continuité : “En 2019 on a eu la chance de déjà faire cette première traversée vers le Brésil dans le but d’aller à la COP. Mais à l’époque, la COP avait été annulée. Nous avons alors terminé notre route en Amazonie, où nous avons construit des coalitions fortes avec des peuples autochtones. Aujourd’hui, c’est une suite logique de les rejoindre pour une COP qui, cette fois, se déroule au Brésil.”

Ces liens avec les communautés autochtones sont au cœur du projet. L’activiste insiste : “Il y aura un focus très important sur leur voix, trop souvent oubliée dans ce genre de conférence internationale. Nous voulons être présentes pour les soutenir et renforcer ces coalitions.”

Un équipage inédit et porteur d’espoir

L’équipage est constitué de femmes qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas auparavant. Leur rencontre s’est faite grâce aux réseaux sociaux et à la volonté commune de donner un souffle nouveau à l’activisme climatique.

“Ce qui nous a unies, c’est l’envie de montrer que dans un monde où les priorités sont angoissantes et l’actualité difficile à lire, il existe encore un message d’espoir. Nous voulons mettre en avant les combats de justice sociale et climatique, et rappeler qu’ils doivent rester au centre de l’attention. C’est un message positif, dans un contexte pourtant très difficile”, explique Adélaïde Charlier.

La navigation, sur un espace réduit et exigeant, sera aussi une mise à l’épreuve de la vie collective. “Il n’y aura pas beaucoup d’espace personnel. Mais cela sera l’occasion d’échanger nos expériences, de travailler ensemble nos recommandations pour la COP30 et de construire un discours commun.”

Dix ans après l’Accord de Paris

La COP30 revêt une importance particulière : elle marquera les dix ans de l’Accord de Paris, signé en 2015. Pourtant, les engagements initiaux semblent déjà dépassés.

“Dix ans après, nous avons déjà franchi le seuil de +1,5 °C, l’objectif que nous nous étions fixés. Les COP peuvent donner l’impression d’être des vitrines de discours, sans véritable passage à l’action. Et c’est vrai que nous ne sommes pas du tout à la hauteur en termes d’actions. En 2025, la situation est très inquiétante”, alerte Adélaïde Charlier.

Mais pour elle, pas question de baisser les bras : “Il nous reste deux choix : laisser la chaise vide et offrir l’espace aux climato-sceptiques et aux lobbies, ou bien l’occuper et remettre la justice climatique au centre. Nous avons choisi d’agir, d’occuper l’espace et de montrer qu’en tant que citoyens, nous faisons notre part.”

Un message au-delà des frontières

L’activiste belge rappelle enfin l’importance de ne pas attendre les changements politiques des grandes puissances : “Les États-Unis jouent un rôle majeur, mais nous ne pouvons pas mettre tout sur pause en attendant leurs élections. Ce n’est pas seulement Donald Trump, il y a aussi des Américains prêts à avancer. Nous devons continuer à travailler avec toutes les nations qui veulent agir. L’Union européenne, et notamment la Belgique, a un rôle énorme à jouer.”

La traversée sera filmée par Coline Balfroid et donnera lieu à un documentaire attendu pour fin 2026. En attendant, le départ du Magic Time marquera le début d’une aventure militante qui entend lier espoir, action citoyenne et solidarité internationale.