L’ULB lance des pauses actives entre les cours pour lutter contre la sédentarité

L’Université Libre de Bruxelles (ULB) a annoncé lundi via un communiqué lancer des “Pauses actives” dans le but de préserver la santé de ses étudiants. L’université entend conscientiser ses étudiants au danger de la sédentarité.

Les pauses actives seront “des modules courts et dynamiques, conçus pour bouger quelques minutes entre deux cours, améliorer la concentration et préserver la santé“. “Concrètement, grâce à des capsules vidéo ou des exercices simples créés par des professionnels en kinésithérapie d’ULB Sports, les étudiants sont invités à bouger quelques minutes entre deux séquences de cours“, précise le communiqué. Les pauses visent à réduire les effets néfastes de l’assise prolongée, améliorer la concentration et favoriser un meilleur équilibre entre étude et santé.

L’établissement universitaire rappelle que “plus de 70% des étudiants de l’enseignement supérieur passent plus de sept heures assis par jour“, en insistant sur le fait que de nombreuses études internationales démontrent que la pratique sportive chez les jeunes est marquée par un point de rupture lors de l’entrée des jeunes dans l’enseignement supérieur.

Les pauses actives ont déjà été testées auprès des étudiants par l’ULB lors de la semaine d’accueil. L’université a noté “une participation enthousiaste et un retour très positif des étudiantes, étudiants et équipes présentes“.

Ces pauses font partie d’une stratégie globale de l’ULB contre la sédentarité. “Ce plan inclut également des initiatives de design actif sur les campus, le développement d’activités ludo-sportives encadrées pendant les périodes de blocus, ainsi que des services et ateliers de santé proposés par ULB Santé, le Service d’accompagnement aux apprentissages, la cellule Bien-Être et ULB Sports“, conclut le communiqué.

