“Louis de Clippele vient pirater la défense”, dénonce l’avocat de la Région bruxelloise

L’avocat de la Région bruxelloise a estimé vendredi, devant le tribunal civil de première instance de la capitale, que le député bruxellois MR Louis de Clippele venait “pirater” la défense de la Région en s’invitant dans le litige qui oppose la Société de logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) à la Région elle-même pour le paiement de la construction de logements.

Les deux parties se sont en effet déjà accordées sur le montant dû par la Région à la SLRB.

Vendredi, les trois parties ont débattu de la recevabilité de la requête d’intervention introduite le 3 novembre par Louis de Clippelle.

Si le député “n’est pas d’accord sur la façon dont la Région se défend, il peut intervenir au Parlement et interpeller la secrétaire d’État au Logement”, a estimé Me Jérôme Sohier devant le tribunal, rappelant que les autorités publiques sont défendues par l’exécutif en cas de litige judiciaire, et non par les députés.

Quelques instants plus tôt, le conseil de Louis de Clippele, Me Jean Laurent, avait répété que la Région “ne se défendait pas dans ce dossier”, ce qui aurait motivé la requête d’intervention introduite par le député MR le 3 novembre, selon l’avocat.

Un argument balayé par l’avocat de la SLRB. “Le député tente de faire d’un litige contractuel un litige budgétaire. Ça ne tient pas la route, ni sur la forme, ni sur le fond”, a assené Me Thomas Derval.

Tant la RBC que la SLRB ont rappelé à la juge vendredi que les deux parties avaient un accord depuis l’audience du 16 septembre sur le montant incontestablement dû de 66,5 millions d’euros. Elles lui ont donc demandé de rejeter la requête d’intervention du député.

Le tribunal devrait se prononcer sur cette question endéans le mois.

Belga