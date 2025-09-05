Passer la navigation
La Société du logement attaque la Région bruxelloise en justice: 66,5 millions d’euros réclamés

Logo SLRB Société Logements sociaux - Belga Nicolas Maeterlinck

La construction de 446 nouveaux logements sociaux sont au coeur d’un conflit entre la SLRB et la Région bruxelloise.

La Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) a décidé d’attaquer la Région bruxelloise en justice, écrit vendredi L’Echo. La construction de 446 nouveaux logements sociaux est au cœur de l’affaire.

Les deux parties ne s’entendent pas sur une série de conventions financières à payer. Après des discussions et une mise en demeure, la SLRB a décidé de citer la Région en justice en lui demandant le paiement immédiat de 66,5 millions d’euros, a appris L’Echo à l’issue d’un conseil d’administration de la SLRB.

► A lire aussi | La Société du Logement de la Région Bruxelloise enquête sur des “irrégularités” dans le système de traitement des dossiers des candidats

Cela fait déjà un certain temps que l’opérateur public qui développe et réceptionne des logements sociaux pour le compte de la Région bruxelloise s’oriente vers celle-ci pour obtenir sa garantie financière, ce qui lui permettrait de se tourner vers les marchés financiers pour lever des fonds.

Faute d’accord de la Région, la SLRB a commencé à réclamer une série de montants qu’elle estimait lui être dus en raison de logements neufs qui ont été livrés. Il s’agit de subventions d’investissement pour la livraison de 446 nouveaux logements construits en 2025.

L’audience d’introduction devant le tribunal de première instance de Bruxelles aura lieu le 16 septembre.

05 septembre 2025 - 07h54
Modifié le 05 septembre 2025 - 07h54
 

