La Société du Logement de la Région Bruxelloise enquête sur des “irrégularités” dans le système de traitement des dossiers des candidats

La Société du Logement de la Région Bruxelloise (SRLB) a constaté des “irrégularités” dans le système électronique qui traite les dossiers des candidats locataires, a confirmé mercredi le cabinet de la secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou. Une enquête interne a été ouverte et le dossier sera transmis à la justice.

Le député bruxellois Fouad Ahidar a révélé les faits à la suite d’un avertissement interne à la SLRB. Le cabinet de la secrétaire d’Etat confirme des “activités inhabituelles” dans certains dossiers gérés via le système électronique BDROL. A ce stade, il n’est pas question de fraude mais d’irrégularités qui ne seraient pas imputables aux sociétés immobilières publiques placées sous le contrôle de la SLRB.

“La SLRB prend cette situation très au sérieux et mène une enquête interne. Dès que tous les éléments auront été rassemblés, le dossier sera transmis aux autorités judiciaires compétentes”, a indiqué un porte-parole de la secrétaire d’Etat.

Les contrôleurs internes examinent la nature de ces irrégularités “mises au jour grâce à la vigilance des collaborateurs de la SLRB et des procédures internes de contrôle”, selon la secrétaire d’Etat.

Le député interpellera la secrétaire d’Etat au parlement bruxellois.

