Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

La Société du Logement de la Région Bruxelloise enquête sur des “irrégularités” dans le système de traitement des dossiers des candidats

La Société du Logement de la Région Bruxelloise (SRLB) a constaté des “irrégularités” dans le système électronique qui traite les dossiers des candidats locataires, a confirmé mercredi le cabinet de la secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou. Une enquête interne a été ouverte et le dossier sera transmis à la justice.

Le député bruxellois Fouad Ahidar a révélé les faits à la suite d’un avertissement interne à la SLRB. Le cabinet de la secrétaire d’Etat confirme des “activités inhabituelles” dans certains dossiers gérés via le système électronique BDROL. A ce stade, il n’est pas question de fraude mais d’irrégularités qui ne seraient pas imputables aux sociétés immobilières publiques placées sous le contrôle de la SLRB.

“La SLRB prend cette situation très au sérieux et mène une enquête interne. Dès que tous les éléments auront été rassemblés, le dossier sera transmis aux autorités judiciaires compétentes”, a indiqué un porte-parole de la secrétaire d’Etat.

Les contrôleurs internes examinent la nature de ces irrégularités “mises au jour grâce à la vigilance des collaborateurs de la SLRB et des procédures internes de contrôle”, selon la secrétaire d’Etat.

Le député interpellera la secrétaire d’Etat au parlement bruxellois.

Belga – Photo : Google Street View

Lire aussi :

Partager l'article

03 septembre 2025 - 19h44
Modifié le 03 septembre 2025 - 19h44
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales