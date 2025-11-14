“Mon devoir est de vérifier la légalité de chaque euro” : Louis de Clippele s’invite dans le litige SLRB – Région bruxelloise

À la veille de l’audience opposant la Région bruxelloise à la SLRB au sujet de 66,5 millions d’euros réclamés pour la construction de 446 logements sociaux, le député MR Louis de Clippele a déposé une requête d’intervention, provoquant le report de l’audience à ce vendredi. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Pour le député bruxellois, l’enjeu dépasse le litige : il pointe un problème de légalité budgétaire. “La secrétaire d’État a admis qu’aucun crédit n’a été voté et qu’aucune décision gouvernementale ne couvre ces montants. Ce sont des signaux d’alerte majeurs”. Il s’étonne aussi que ces éléments n’aient pas été avancés par la Région en justice.

Louis de Clippele affirme avoir demandé sans succès les conventions de financement signées entre la SLRB et le gouvernement : “Quels contrats ont été signés? Quels contrats ont été autorisés par le gouvernement? On n’a pas été capable de m’apporter des éléments de réponses. Je me suis donc saisi en justice”.

Dans un contexte financier tendu, la Cour des comptes évoque un manque de 625 millions d’euros de crédits d’engagement à la SLRB, le député affirme agir par devoir de contrôle : “Mon rôle est de vérifier que chaque euro dépensé est légalement dû”.

Finalement, il s’étonne que l’avocat de la Région bruxelloise de ne défend pas la position du gouvernement. “Pour des raisons que j’ignore, la Région a décidé de ne pas se défendre dans ce dossier”.

■ Interview de Louis de Clippele (MR), député bruxellois au micro de Fabrice Grosfilley