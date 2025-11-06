L’opération CNCD 11.11.11 débute ce jeudi

De nombreux bénévoles seront ainsi présents sur les marchés, dans les brocantes, lors d’événements culturels, à l’entrée des supermarchés ou sur les places publiques pour proposer à la vente des chocolats, des calendriers, des livres et d’autres objets aux couleurs de l’opération. L’ensemble des produits sera également disponible sur la boutique en ligne 11.11.11, ainsi que dans certains commerces partenaires. Le public est également invité à faire un don mensuel ou unique, ou encore à inclure le CNCD-11.11.11 dans son testament.

Les projets de développement soutenus par l’opération visent à améliorer concrètement la sécurité alimentaire, les revenus, l’adaptation au dérèglement climatique, l’égalité des genres, et l’accès à la santé, à l’éducation, à l’eau et à la protection sociale dans les pays les plus pauvres du monde.

En 2024, l’Opération 11.11.11 a permis de récolter un total de 2.308.727 euros, provenant de la vente de produits (20%), des dons (59%) et des subsides (21%).

La majorité des fonds, soit 65%, a été consacrée au programme Partenaires, qui finance des projets de développement dans les pays du Sud portés par les ONG membres du CNCD-11.11.11. Une part de 15% a été attribuée au programme Citoyenneté et Démocratie, destiné à soutenir directement des réseaux d’organisations de la société civile dans les pays en développement. Enfin, 20% des fonds ont soutenu le programme d’éducation permanente, qui regroupe des campagnes de sensibilisation et d’interpellation des décideurs politiques en Belgique.