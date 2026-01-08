L’Open-VLD dénonce la non-réciprocité des reconnaissances de diplômes étrangers

La députée bruxelloise Imane Belguenani (Open-VLD) dénonce jeudi l’absence de réciprocité entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté flamande pour leurs décisions en matière de reconnaissance de diplômes étrangers .

“Si une infirmière fait reconnaître son diplôme par la NARIC -l’instance flamande chargée de la reconnaissance des diplômes étrangers, ndlr-, elle ne pourra pas pour autant travailler dans le Brabant wallon, et inversement“, s’offusque l’élue. “Pareille mesure est absurde dans la zone métropolitaine de Bruxelles, qui constitue tout de même un bassin d’emploi important et où la mobilité professionnelle interrégionale doit être encouragée“, ajoute la libérale néerlandophone.

La députée a sollicité auprès du ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFI) une série de données sur les demandeurs d’emploi bruxellois. Il en ressort que 43% de ces demandeurs – soit quelque 40.000 Bruxellois tout de même – disposent à l’heure actuelle d’un diplôme étranger non-reconnu.

Un potentiel de main-d’oeuvre non exploité

“Cela a pour conséquence des barèmes salariaux moins élevés, un accès moindre à la fonction publique, une moins bonne image de soi et un potentiel énorme de main-d’oeuvre qualifiée qui n’est pas exploité à Bruxelles et sa périphérie“, poursuit Mme Belguenani.

Les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers sont une compétence communautaire chez nous.

Selon les éléments fournis par le ministre Clerfayt, la procédure à Bruxelles se déroule actuellement plus vite côté flamand que francophone, mais la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne réfléchissent à une simplification de la procédure de reconnaissance.

Avec Belga – Photo : Belga