Bruxelles : le chômage en hausse à 15,4% à la fin de 2025

Actiris comptait fin décembre 2025 96.650 chercheurs d’emploi inscrits en Région bruxelloise, soit une hausse de 4,4% par rapport à décembre 2024, informe mercredi l’office régional de l’emploi.

Le taux de chômage régional, qui s’établit désormais à 15,4%, a progressé de 0,65 point de pourcentage par rapport à décembre 2024.
Sur une base annuelle, le nombre de chômeurs de longue durée (inscrits depuis plus de deux ans) a progressé de 5,0% (+2.109 personnes), tandis que le chômage des jeunes de moins de 25 ans a augmenté de 3,4% (+363 personnes).

Concernant le niveau d’études, la plus forte augmentation en pourcentage est observée chez les chercheurs d’emploi hautement qualifiés (+10,7%). Par ailleurs, parmi les 96.650 chercheurs d’emploi, 20.038 personnes (20,7%) sont inscrites au CPAS, soit une augmentation de 12,9% sur base annuelle.

