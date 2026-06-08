Un centre pour adultes polyhandicapés suspendu aux décisions budgétaires de la COCOF

Les discussions budgétaires actuellement en cours à la COCOF seront déterminantes pour l’avenir du projet TISSER, un futur lieu de vie destiné à 25 adultes polyhandicapés de grande dépendance à Bruxelles. Les porteurs du projet demandent son inscription au budget 2027 afin de permettre le lancement du chantier et d’éviter la perte d’un financement européen.

Développé depuis huit ans à l’initiative de parents, le projet vise à répondre à un manque structurel de places d’accueil spécialisées en Région bruxelloise. Les familles impliquées espèrent que leur mobilisation aboutira enfin à une concrétisation.

Le polyhandicap, souvent lié à une maladie génétique ou à un accident, combine des limitations physiques et mentales sévères. Les personnes concernées nécessitent une aide permanente pour tous les actes essentiels du quotidien : s’alimenter, se déplacer, se laver ou encore participer à des activités.

En l’absence de structures suffisantes, de nombreux jeunes adultes de plus de 21 ans restent pris en charge à domicile par leurs familles. Cette situation entraîne un fort isolement social et un impact important sur la vie professionnelle et personnelle des aidants.

Une offre d’accueil insuffisante à Bruxelles

À ce jour, le centre HOPPA reste la seule structure bruxelloise spécifiquement adaptée aux adultes polyhandicapés de grande dépendance. Il propose une trentaine de places, toutes occupées sur le long terme. Selon les porteurs du projet, plus d’une cinquantaine de familles seraient actuellement en attente d’une solution d’accueil.

Le projet TISSER prévoit la construction d’un bâtiment de 1.800 m² à Anderlecht, en bordure de la zone de Neerpede. Le permis d’urbanisme a déjà été obtenu.

Le financement repose sur plusieurs sources : 4 millions d’euros de subsides demandés à la COCOF sur un budget total estimé à 7 millions d’euros, un financement européen FEDER de 750.000 euros, ainsi que plus de 1,5 million d’euros de fonds privés déjà engagés via des fondations et mécènes. Les porteurs du projet soulignent que l’obtention des subsides publics est une condition indispensable pour lancer les appels d’offres et débuter les travaux.

Un calendrier sous contrainte européenne

Le financement FEDER est soumis à des délais stricts : le chantier devra débuter au second semestre 2027 pour ne pas perdre ce soutien européen. Un report ou une réduction du subside COCOF mettrait en péril l’équilibre financier global du projet.

Les familles et bénévoles impliqués saluent les engagements politiques en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap, tout en exprimant leur inquiétude face au contexte budgétaire actuel. Elles espèrent que les décisions à venir permettront de concrétiser une infrastructure jugée indispensable pour un public particulièrement vulnérable.