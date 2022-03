L’imprimerie de la BNB transformée en occupation temporaire pour les artistes

Après See U sur le site des casernes d’Ixelles et le Grand Hospice à Pacheco, une nouvelle occupation temporaire verra le jour dans l’ancienne imprimerie de la Banque nationale de Belgique.

Le bâtiment, situé sur le boulevard de Berlaimont dans le centre de Bruxelles et fermé depuis 2020, accueillera des artistes dès ce printemps et jusqu’à sa rénovation par les nouveaux propriétaires, les sociétés bruxelloises et gantoises de développement immobilier, 3D-Real Estate et Burco Europe.

C’est une nouvelle fois “Pali Pali” qui se chargera de l’occupation. L’organisateur se définit comme un “accélérateur de projets culturels, sociaux et solidaires” qui “crée, gère et dynamise des lieux de rencontre et d’expérimentation, fabriques d’une société innovante et durable : incubateurs, tiers-lieux, occupations temporaires”.

L’ancienne imprimerie est leur troisième projet d’occupation bruxelloise, après See U sur le site des casernes d’Ixelles et le Grand Hospice à Pacheco.

“Tiers-lieu artistique”

Cette fois, le lieu sera dédié à la création artistique, en offrant aux artistes des ateliers et en organisant des événements. “Cumuler les petits emplois fait partie de la vie d’artiste, souvent par nécessité financière. Et les artistes disposant d’un atelier consacrent au moins la moitié de leurs revenus à leur logement et leur espace de travail. Les 20.000 mètres carrés de cette ancienne imprimerie sont bienvenus pour offrir un nouvel espace culturel temporaire à Bruxelles.”

Le nouvel espace culturel ouvrira ses portes en mai 2022. Il accueillera notamment la quinzième édition du Brussels Gallery Weekend du 8 au 11 septembre 2022.

A.V. – Photo : Pali Pali