See U prolongé pour l’été 2022

D’ici quelques années, un nouveau quartier “mixte” va voir le jour. Mais en attendant…

See U sera de retour pour l’organisation d’événements sur le site des casernes d’Ixelles, annonce la SAU, la société bruxelloise d’aménagement urbain, propriétaire du site. “La Sau a décidé de demander à l’équipe de See U d’organiser une nouvelle saison d’animations, compatible avec les nouvelles contraintes inhérentes aux travaux, jusqu’à la fin de l’été 2022“, annonce-t-elle. Initialement, le projet See U devait s’arrêter en mars 2022.

Le site des casernes d’Ixelles est à l’aube d’une vaste transformation. D’ici quelques années, un nouveau quartier “mixte” va voir le jour. Appelé Usquare, il sera notamment composé de logements et d’infrastructures disponibles pour l’ULB.

Au menu de la nouvelle saison de SeeU : une guinguette ouverte du mercredi au dimanche, des tournois sportifs (pétanque, beach volley, fléchette, ping pong), des activités familiales (ateliers pour enfants, zone de jeux, spectacle d’arts vivants), le retour du cinéma en plein air.

La Sau précise sur son site internet : “See U redoublera d’efforts pour mettre l’accent sur l’intégration du quartier au projet Usquare.brussels. Les riverains, les participants à Meet U et les See Users sont notamment invités à penser la programmation et à s’investir en proposant des activités pour nourrir l’agenda estival lors d’un atelier participatif qui aura lieu le 17 mars.”

Usquare sur les rails

Sept bâtiments du Usquare.brussels seront rénovés jusqu’à fin 2023. Six d’entre eux sont situés sur le boulevard Général Jacques. Ils accueilleront des équipements universitaires et des logements pour chercheurs. En tout ce seront 9000m² qui seront partagés entre l’ULB et la VUB. Ils contiendront notamment le premier institut d’études avancées en Belgique, destiné à accueillir en résidence des chercheurs internationaux. Le Centre de recherches en Etudes urbaines, Sciences de la Durabilité et Transformations Environnementales y prendra également sa place, tout comme la Maison d’Accueil International et un espace de participation entre les universités et la ville. L’ancien manège de la gendarmerie, au milieu du site, fera l’objet d’une rénovation de façades, étant donné sa forte valeur patrimoniale. Ces 1600m² seront réaffectés en une halle axée sur l’alimentation durable.

T.D., image : See U