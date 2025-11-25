Ligue des Champions : l’Union Saint-Gilloise part à la chasse aux points cruciaux contre le Galatasaray

Le week-end dernier, les champions de Belgique en titre ont réussi leur répétition en effaçant le Cercle de Bruges (2-0). Cette sortie réussie de la trêve internationale pourrait leur donner la confiance nécessaire pour aller titiller les leaders du championnat turc, qui ont remporté une victoire plus étriquée contre Genclerbirligi (3-2).

En Ligue des Champions, le ‘Gala’ a obtenu l’inverse des résultats de l’Union. Les Turcs ont été balayés à Francfort en ouverture (5-1), avant de remporter un prestigieux succès contre Liverpool (1-0), d’effacer Bodo/Glimt (3-1) et d’écraser l’Ajax en ses terres (0-3). Pour leur part, les Bruxellois avaient débuté par leur unique victoire contre le PSV (0-3), mais ils ont ensuite subi la loi de Newcastle (0-4) et de l’Inter (0-4). Leur courageux déplacement à l’Atlético de Madrid a offert de l’espoir mais pas plus de points (3-1).

À mi-chemin dans cette campagne de Ligue des Champions, l’Union Saint-Gilloise figure donc en 28e position, mais à seulement 1 point des places de barragiste où se situe notamment le Club de Bruges (4 points). Galatasaray est plus confortable, en 9e position avec 9 points.

Il est temps pour les Bruxellois d’emmagasiner des unités pour entretenir le rêve en C1, avant la réception de l’OM au début du mois de décembre. La mission ne sera pas simple, toutefois, comme l’a reconnu David Hubert. “C’est le meilleur club de Turquie, et des stars mondiales jouent ici”, a-t-il notamment fait remarquer auprès de VTM, lundi. “Mais je vois du progrès et il est temps de faire le prochain pas.”