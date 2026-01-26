Ligue des Champions : l’Union doit prendre le meilleur sur l’Atalanta pour espérer progresser

La huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions de football se dispute intégralement mercredi à 21 heures. Les dernières décisions vont tomber à l’issue des dix-huit rencontres programmées et l’avenir européen des deux clubs belges s’y décider. Ni le Club Bruges, 27e avec 7 points, ni l’Union, 31e avec 6 points, n’ont plus leur sort entre leurs mains.

Afin de figurer dans le top 24 du classement, synonyme de statut de barragiste, la victoire est d’abord impérative puisque les deux représentants belges ne sont pas actuellement en bonne position et un partage ne suffirait pas.

Le Club doit s’imposer à domicile face au Marseille d’Arthur Vermeeren et l’Union face à l’Atalanta de Charles De Ketelaere au Lotto Park. Mais cela ne sera pas nécessairement suffisant: même avec 10 et 9 points, ils n’ont aucune garantie de figurer en ordre utile.

Quinze équipes ont déjà assuré leur qualification: Arsenal et le Bayern pour les huitièmes de finale; l’Atalanta, l’Atlético Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, le PSG, le Real Madrid, le Sporting Portugal et Tottenham aux moins pour les barrages.

Il reste neuf places à prendre et dix-sept clubs sont encore dans la course. L’Union a peut-être la chance, relative, d’affronter une formation bergamasque qualifiée (13e avec 13 points) mais comme elle peut ambitionner le top 8, celle-ci ne fera pas de cadeau. Bruges accueille une équipe phocéenne (19e avec 10 points) qui entend bien jouer les barrages.

Qui plus est, la différence de buts négative des deux clubs de Jupiler Pro League ne va rien arranger. Bruges est à -5 et, surtout, l’Union à -10. En cas d’égalité de points ce sera ce critère qui sera le premier pris en compte pour départager les équipes.

Belga