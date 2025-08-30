Ligue des champions : L’Union débutera au PSV

Passer la navigation
Samedi midi, l’Union européenne des associations de football (UEFA) a officialisé le calendrier des rencontres des huit journées de la phase de ligue de la Ligue des Champions de football. Le champion de Belgique, l’Union Saint-Gilloise, ouvrira la compétition le mardi 16 septembre (18h45) par un déplacement au PSV Eindhoven.

L’Union jouera ensuite deux fois “à domicile”, au Lotto Park d’Anderlecht, contre Newcastle (1er octobre, 18h45) et l’Inter Milan (21 octobre, 21h00). L’équipe de Sébastien Pocognoli se rendra ensuite à l’Atlético Madrid (4 novembre, 21h00) et à Galatasaray (25 novembre, 18h45). Lors de la sixième journée (9 décembre, 21h00), Marseille viendra en visite. Début 2026, un déplacement au Bayern Munich (21 janvier, 21h00) et un match à domicile contre l’Atalanta (28 janvier, 21h00) boucleront le programme.

Les huit premières équipes du classement se qualifient directement pour les huitièmes de finale (10-11 et 17-18 mars), tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront d’abord un tour intermédiaire (barrages les 17-18 et 24-25 février). Les clubs classés entre les 25e et 36e places seront éliminés et quitteront la scène européenne.

Belga

30 août 2025 - 13h49
Modifié le 30 août 2025 - 13h49
 

