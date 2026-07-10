Lieux de fraicheurs, rues ombragées, terrasses au soleil : Climate OS cartographie le microclimat bruxellois

Face à la répétition des épisodes de chaleur, nous sommes nombreux à rechercher des espaces plus frais.

Un Bruxellois a développé une plateforme qui propose un compte-rendu très précis du microclimat bruxellois. Le projet s’appuie sur des données en accès libre pour dresser un profil climatologique très localisé, à l’échelle d’une terrasse, d’une rue ou d’un parc.

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L’initiative propose trois onglets interactifs, chacun avec ses spécificités. Le premier permet d’identifier les terrasses bénéficiant du meilleur ensoleillement. Le deuxième répertorie les rues et les parcs les plus ombragés, tandis que la troisième se concentre sur les lieux de fraîcheur, utiles en période de fortes chaleurs (musées, cinémas, galeries commerçantes, etc.).

■ Reportage de Louis Dominé