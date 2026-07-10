L’avertissement jaune à la chaleur s’étend jusqu’à mardi inclus

Ce niveau d’avertissement est le 2e sur une échelle de quatre (qui va de vert à rouge). Le code jaune est lié à l’activation, depuis samedi dernier, de la phase d’avertissement du plan fortes chaleurs et pics d’ozone. À ce niveau, la vigilance est de mise pour tous, et il est recommandé de faire boire davantage les personnes âgées et affaiblies et de ne pas les laisser en plein soleil.

La phase d’avertissement du plan fortes chaleurs et pics d’ozone devrait d’ailleurs se prolonger jusqu’en fin de semaine prochaine puisque les maxima resteront voisins de ou supérieurs à 30°C dans le centre du pays très probablement jusqu’à jeudi, note l’IRM. Ils atteindront ou dépasseront même les 32 degrés en beaucoup d’endroits en début de semaine prochaine.

Belga