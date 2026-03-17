L’histoire bourguignonne de Bruxelles racontée dans un “podwalk” signé Bart Van Loo

L’écrivain Bart Van Loo va conclure son exploration de l’histoire bourguignonne de Bruxelles par un podwalk et un parcours au musée de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR museum), a annoncé mardi visit.brussels dans un communiqué. Les deux initiatives seront lancées samedi prochain.

Issu d’une collaboration entre la Bibliothèque royale et la VRT, le podwalk, qui consiste en une promenade accompagnée d’un podcast, s’intitulera “sur les traces des Téméraires, avec Bart Van Loo à travers le Bruxelles bourguignon“. Les promeneurs pourront découvrir plusieurs lieux historiques de la capitale, comme la place Royale ou l’Hôtel de Ville, accompagnés des explications de Bart Van Loo, disponibles en français, néerlandais et anglais. Le point de départ de ce podwalk se situe sur la place des Palais ; l’arrivée sur la place Sainte-Gudule. Le dispositif sera opérationnel dès samedi et “restera ensuite accessible en permanence“.

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En parallèle, le KBR museum lancera dès samedi et jusqu’au dimanche 18 octobre la sélection “sur les traces de Bart Van Loo et des Téméraires“. Il s’agit d’une sélection de manuscrits, qui offre “une approche encore plus intime de la cour bourguignonne des XVe et XVIe siècles“, affirme visit.brussels. Des œuvres, comme les aquarelles de Jean Léon Huens, seront aussi exposées.

“Avec ce point d’orgue final, je veux faire résonner une dernière fois, dans toute son ampleur, notre grand récit des origines – là où il doit vivre : au cœur même de notre capitale“, a déclaré l’écrivain.

Ces initiatives sont soutenues par la Loterie nationale, les journaux Le Soir et De Standaard, et la RTBF. Bart Van Loo est un auteur néerlandophone, qui a récemment écrit plusieurs ouvrages au sujet des ducs de Bourgogne.

Belga – Photo : Belga Image