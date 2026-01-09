Le Palais du Coudenberg enregistre une fréquentation record en 2025

L’équipe du Palais du Coudenberg se réjouit d’une augmentation significative de sa fréquentation pour l’année 2025.

Avec 51 169 visiteurs l’année passée, le site enregistre une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente.

Cette progression s’inscrit dans un contexte urbain et culturel favorable. L’avancée des travaux sur la place Royale, conjuguée à l’attractivité renouvelée du Mont des Arts, a renforcé la visibilité et l’accessibilité de ce quartier emblématique, véritable pôle culturel et muséal de la capitale.

La thématique « Bruxelles-Bourguignon » a également bénéficié d’un fort regain d’intérêt en 2025. Selon le communiqué du Palais, “la contribution de Bart Van Loo, notamment à travers la parution de son livre Le Tour de la Grande Bourgogne, ainsi que ses spectacles et podcasts diffusés tant dans les médias francophones que néerlandophones”, a joué un rôle majeur dans cette dynamique.

Ces initiatives ont contribué à accroître la notoriété des ducs de Bourgogne, de Philippe le Bon et de son Palais du Coudenberg, auprès d’un public large et diversifié.

Le succès de l’année 2025 repose aussi sur une programmation ambitieuse et fédératrice. Plusieurs événements ont rencontré un engouement remarquable, battant des records d’affluence tels que le parcours immersif UNDER-GROUND, le Family Day et le Coudenberg Sound Box Fest.