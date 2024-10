L’examen du dossier de l’ancien échevin schaerbeekois Michel De Herde reporté sine die

La chambre du conseil de Bruxelles a reporté, mardi, le dossier concernant l’ex-échevin à Schaerbeek Michel De Herde sine die, en raison d’une demande de devoirs d’enquête complémentaires déposée par la défense.

En août, le parquet a requis le renvoi en correctionnelle de l’ancien élu, inculpé pour viol et atteinte à l’intégrité sexuelle, avec circonstances aggravantes de harcèlement et de comportement sexiste. Michel De Herde conteste les faits qui lui sont reprochés.

L’affaire remonte à mai 2022 lorsque l’échevine schaerbeekoise Sihame Haddioui (Ecolo) a porté plainte contre son collègue Michel De Herde pour attentat à la pudeur. D’autres faits ont ensuite été mis au jour. L’enquête a recensé sept victimes et a révélé la détention et l’acquisition d’images de violences sexuelles sur mineurs par l’échevin.

En février 2023, l’homme politique, figure locale à Schaerbeek et membre du collège depuis près de 30 ans, a été inculpé de viol sur mineur de moins de seize ans, de viol sur mineur de plus de seize ans et de détention d’images de violences sexuelles sur mineurs. Les faits de viol reprochés s’étalent sur une période de six ans, entre 2014 et 2020.

Michel De Herde conteste ce dont on l’accuse. Il a néanmoins été privé de ses compétences communales et son parti, DéFI, l’a suspendu jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire. Par ailleurs, la commune de Schaerbeek s’est constituée partie civile contre l’échevin dans ce dossier.

Belga