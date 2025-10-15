L’European Open accueille les jeunes fans de tennis: “Je peux voir les joueurs à quelques mètres et leur parler”

Le tennis était l’honneur à Bruxelles ce mercredi avec les Kids Day de l’European Open organisé au Palais 12 : une journée entièrement consacrée aux jeunes fans de tennis. Au programme, plusieurs animation ou des rencontres avec les pros.

“Je peux voir les joueurs à quelques mètres et aussi leur parler“, se réjouit David. Comme lui, de nombreux enfants, inscrits dans des clubs de tennis de toute la Belgique, assistent au tournoi à l’occasion du Kids Day.

C’est aussi l’occasion d’obtenir des autographes de ses joueurs favoris. Le français Giovanni Mpetshi Perricard, 37ème mondial, a particulièrement la cote. “On lui a directement demandé une photo parce que c’est énorme“, savoure l’un des enfants présent.

Ils sont nombreux à profiter des nombreuses activités liées au tennis organisées dans la fan zone. “J’ai appris une nouvelle prise, c’est la prise marteau. Avant, je servais pas très bien, maintenant je sers mieux”, nous dit un autre.

Au total, quelques 1000 enfants étaient attendus au Palais 12, où se déroule le tournoi.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Frédéric De Henau et Pierre Delmée