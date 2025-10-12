Passer la navigation
Coup d’envoi pour la 10e édition de l’European Open à Bruxelles

C’est la première fois que ce grand tournoi professionnel a lieu dans la capitale.

La 10ᵉ édition de l’European Open de tennis a démarré ce dimanche et se tient pour la première fois à Bruxelles, à l’ING Arena. Si d’habitude, ça se déroule à Anvers, les fans n’ont pas manqué le rendez-vous. Et ce dimanche place aux matchs de qualification, avec l’ambiance au rendez-vous.

► Reportage | Europen Open de tennis : des bancs transformés en véritable oeuvres d’art

Les Bruxellois sont venus nombreux pour profiter du spectacle ce dimanche. “Je trouve ça super, les billets étaient pas chers. Pour une fois que c’était à Bruxelles, j’en ai profité”, se réjouit une passionnée. “On a passé un très bon moment en famille, on prend du plaisir à tous se retrouver là. On est contents, pour une fois qu’on a un beau tournoi de tennis et bien on y va”, rajoute un autre visiteur.

Le tournoi se poursuivra encore jusqu’à dimanche prochain. Avec des milliers de spectateurs attendus. Mais aussi des joueurs de premier plan, comme l’italien, Lorenzo Musetti. Quant aux Belges, Zizou Bergs et Raphaël Collignon, ils s’affronteront dès le premier tour, ce mardi.

■ Reportage de Rémy Rucquoi, Néo Fasquel et Paul Bourrières

12 octobre 2025 - 17h36
Modifié le 12 octobre 2025 - 17h36
 

