Europen Open de tennis : des bancs transformés en véritable oeuvres d’art

Alors que l’European Open de tennis débute ce dimanche au Palais 12, l’heure est aux derniers préparatifs.

Avec ce tournoi, Bruxelles fait son retour dans la cour des grands. En effet, cela fait depuis 1992 que la capitale n’avait plus accueilli un tournoi d’une telle ampleur. Ce samedi, les stars du jour, ce sont le bancs des joueurs sur le cour central. On doit ces oeuvres d’art, à l’artiste bruxelloise Mathilde Wittock, qui les a réalisés à partir de balles de tennis.

Contactée il y a un an par l’European Open de tennis, l’artiste a immédiatement été emballée par le projet. “C’était une super belle synergie de travailler avec eux pour faire les nouveaux designs des bancs”, confie-t-elle. Ces bancs sont faits à partir de balles de tennis récupérées dans des clubs locaux à Bruxelles et en Wallonie. Elles ont ensuite été découpées à la main par un établissement de travail adapté et ensuite Mathilde Wittock fait le travail de peinture et d’assemblage.

■ Reportage de Joachim Vincent, Olivia Bronsart et Manu Carpiaux

11 octobre 2025 - 18h16
Modifié le 11 octobre 2025 - 18h17
 

