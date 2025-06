Les voyages en autocar ont la cote : 775.000 passagers devraient y prendre place cet été

Les compagnies de bus et autocars belges transporteront cet été 775.000 passagers, selon la Fédération belge des entrepreneurs autobus et autocar (FBAA) qui a questionné ses quelque 200 entreprises membres.

Sur les mois de juillet et août, 17.850 voyages seront organisés avec une flotte de 2.300 bus. Une large partie de ces trajets seront faits par des jeunes se rendant en camp avec les mouvements de jeunesse dans ou au-dehors des frontières belges.

Il y aura aussi, dans une moindre mesure, de nombreuses excursions d’un jour, à la mer ou dans un parc d’attraction. Wallons et Bruxellois sont par exemple nombreux à avoir réservé un autocar pour se rendre dans les stations balnéaires du nord de la France, comme Boulogne-sur-Mer.

Il y aura également des trajets plus longs, de quelques jours vers la France, l’Italie et l’Autriche, et parfois jusqu’à 12 jours, en Norvège, Ecosse ou encore en Corse.

Belga – Photo : BX1