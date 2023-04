Les voyages de Charles Michel dans le viseur du Parlement européen ?

Charles Michel va-t-il devoir s’expliquer devant le Parlement européen ? Le président belge du Conseil européen a été épinglé ce week-end dans une enquête du Monde. Le quotidien français pointe de fortes hausses de son budget consacré aux voyages.



À l’heure où les voyages en avion des dirigeants politiques ou de grandes entreprises sont scrutés, les voyages de Charles Michel, à la tête du Conseil européen depuis 2019, ne passent pas inaperçus.

Le quotidien français Le Monde a consulté les factures relatives aux déplacements de l’ancien Premier ministre belge en 2022 et 2023 ainsi que les prévisions budgétaires pour l’année 2024. Le budget dévolu aux voyages a atteint 1,985 million d’euros en 2023. Alors que celui-ci était d’environ 500 000 euros pour ses prédécesseurs Donald Tusk et Herman Van Rompuy. Le budget est même envisagé à 2,6 millions d’euros en 2024, soit 27,5% de plus que l’année précédente !

En 2022, Le Monde pointe que Charles Michel a organisé seulement trois voyages en train quand, dans le même temps, il a réalisé plusieurs trajets Bruxelles-Paris en voiture. L’usage bien plus fréquent d’avions privés, par rapport à ses prédécesseurs, est également pointé par le journal Le Monde. Comme tout dirigeant, le président du Conseil européen emmène également des délégations avec lui (services de sécurité, membres du cabinet…), ce qui implique des dépenses plus importantes si les voyages se multiplient.

Le média Politico évoquait par ailleurs, dans une longue analyse parue au début du mois, les critiques de plusieurs représentants européens et chefs d’État sur le fait que Charles Michel passerait plus de temps aux voyages, sans s’occuper de son poste d’organisateur des sommets du Conseil européen. D’où les crispations actuelles sur ce nouveau dossier.

Le cabinet dément “toute dépense somptuaire”

Du côté du cabinet de Charles Michel, on dément certains chiffres et on précise les conditions de quelques voyages. Dans Le Soir, un porte-parole du libéral précise que les voyages privés sont prévus, car il est difficile pour le dirigeant européen de se conformer aux horaires des compagnies aériennes traditionnelles.

Quant au budget 2024 évoqué par Le Monde, celui-ci serait une simple estimation et n’est pas encore fixé dans le marbre.

Le porte-parole affirme en prime que le président du Conseil doit représenter l’Union européenne à l’international et que cela s’impose de façon plus évidente ces derniers temps en raison de la guerre en Ukraine notamment. Le cabinet dément donc « toute dépense somptuaire » et rappelle que des règles sont en places pour vérifier que toute dépense est utile et bien réglée.

Des explications en mai ?

Le Parlement européen pourrait toutefois demander des explications à Charles Michel quant à ces dépenses. Selon Le Soir, qui évoque des sources du groupe socialiste au Parlement européen, les dépenses de Charles Michel pourraient être interrogées en séance plénière, en mai prochain, suite à des discussions prévues sur les “décharges budgétaires” des différentes institutions européennes. Le groupe écologiste serait prêt à suivre cette demande.

Selon Le Monde, des États membres comme l’Allemagne, l’Italie et la Pologne ont en outre également demandé des éclaircissements suite à ces révélations.

Il se confirme en tout cas que la campagne pré-électorale (on vote en 2024 aux Européennes) bat déjà son plein au sein de l’Union…

■ Les explications de Grégory Ienco dans Le 12h30.

Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck