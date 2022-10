Les Vingt-sept s’accordent sur l’énergie : la balle désormais entre les mains des ministres de l’Énergie

Un Sommet européen se tient en cette fin de semaine à Bruxelles.

Ils étaient vingt-sept, réunis autour de la table du Conseil européen en Sommet, ce jeudi : les chefs d’État et de gouvernement européens se sont accordés politiquement sur une “feuille de route solide” concernant l’énergie et la hausse de ses prix. Concrètement, les membres du Conseil européen ont décidé de travailler sur les propositions présentées plus tôt cette semaine par la Commission européenne, parmi lesquelles le plafonnement dynamique des prix du gaz, des achats communs, etc. Objectif : travailler ensemble, et être ainsi plus solides.

Toutes ces propositions seront sur la table, mardi, d’un sommet des ministres européens de l’Énergie. Ceux-ci devront travailler sur les détails techniques et parvenir, peut-être, à un accord.

Suffisant ou non ?

Si beaucoup d’entre-nous espéraient des mesures fortes et concrètes au niveau européen, suite à ce sommet, cet engagement politique reste tout de même une belle avancée face aux grandes divisions entre les différents pays en matière de politique énérgétique, rappelle la Libre ce matin. Ainsi, le président français Emmanuel Macron le résume bien, en indiquant que cet accord permet désormais d’envoyer un signla clair aux marchés d’une unité et d’une volonté de lutter contre la spéculation.

Notre Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), évoque lui “une question de confiance“, et insiste sur le besoin que ces décisions soient urgemment soumises aux parties prenantes.

■ Les explications d’Arnaud Bruckner dans Le 12h30