Les véhicules d’occasion toujours les stars du marché en 2025

La part des voitures d’occasion dans les nouvelles immatriculations a encore augmenté l’an dernier pour atteindre 63,9% du marché belge, indique mardi la fédération Traxio. Au total, 734.165 véhicules d’occasion ont changé de plaque en 2025 (+3.914 unités ou 0,9%).

Les véhicules à moteur essence étaient toujours les plus plébiscités dans les occasions (55,6% du marché), devant les moteurs diesel (passés de 30,6 à 26%) et les véhicules hybrides (de 10,6 à 13,3%).

L’âge moyen du parc automobile belge continuait à croître et atteignait l’an dernier environ 10 ans.

Côté marques, c’est Volkswagen qui occupait le haut du classement des constructeurs les plus achetés en occasion. Derrière, on retrouvait BMW, Mercedes, Opel et Peugeot. Les VW Golf (29.120 unités) et Polo (21.299) étaient les best-sellers, devant l’Opel Corsa (18.567), la BMW Série 3 (16.138) et la BMW Série 1 (14.793).

La bonne forme du marché de l’occasion s’est accompagnée d’une baisse du marché du neuf (414.722 véhicules soit -7,4%).

Belga