Les trois colis suspects à la gare de Bruxelles Midi ont entraîné plus de 300 heures de retard

Les trois colis suspects retrouvés lundi à la gare de Bruxelles Midi ont entraîné plus de 18.649 minutes de retard cumulées, soit plus de 300 heures, indique Infrabel mardi. Plus de 300 trains ont également été supprimés.

Infrabel et la SNCB rappellent que “toute personne qui abandonne volontairement des colis suspects ou qui effectue de fausses alertes risque, en Belgique, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et devra probablement aussi assumer l’ensemble des coûts liés à l’intervention de la police et à l’évacuation.”

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Les deux sociétés analysent le préjudice financier et “se réservent le droit de répercuter ces coûts – qui s’avéreront sans aucun doute très élevés – sur l’auteur ou les auteurs.” Toutefois, le ou les responsables n’ont pas encore été identifiés.

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Trois colis suspects ont été repérés lundi vers 17h30 dans la gare de Bruxelles Midi. La gare a dû être entièrement évacuée avant de rouvrir aux alentours de 20h00. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé pendant toute la soirée. Les colis se sont révélés factices, a indiqué le parquet de Bruxelles, mardi matin.

Belga