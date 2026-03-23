La gare du Midi évacuée après une double alerte à la bombe

La police a fait évacuer la gare et le trafic ferroviaire a été interrompu.

La police fédérale nous confirme qu’une double alerte à la bombe est en cours à la gare du Midi. Deux colis suspects ont été trouvés, de nombreux effectifs de police et le service de déminage ont été dépêchés sur place. Toujours selon nos informations, l’hôtel Pullman situé à la gare du Midi a aussi été évacué.

“On a reçu ce lundi, à 17 H 20, un signalement de deux colis suspects : un premier colis suspect se trouvant sur la voie 20 dans un train, un deuxième sur le quai 18. L’évacuation de la gare du Midi a été ordonnée. Nos services sont sur place et effectuent un sweeping. L’intervention du service de déminage de l’armée a été demandée. La circulation des trains et métros est à l’arrêt“, explique le porte-parole de la police fédérale, Jonathan Pfund.

Le trafic ferroviaire a été interrompu vers et au départ de Bruxelles-Mid. “La durée de cette perturbation est encore indéterminée. Nous attendons des informations supplémentaires des forces de l’ordre.”, indique la SNCB

Perturbations sur le réseau de la Stib

Les lignes de métro 2 et 6, les lignes de tram 4, 10, 51 et 82, ainsi que les lignes de bus 48, 49, 50, 73 et 78, sont soit interrompues, soit déviées dans le secteur de la gare de Bruxelles-Midi en raison de l’alerte aux colis suspects en cours, a confirmé la Stib lundi. Les bus 48, 49, 50, 73 et 78 ne s’arrêtent plus à la rue Couverte.

Plus d’informations à suivre.

BX1