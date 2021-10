Ils sont 200 à avoir co-signé une carte blanche pour dénoncer la numérisation de nombreux services. Les travailleurs sociaux se retrouvent à devoir gérer les demandes en ligne de leurs usagers et ne font plus le travail de prévention qu’ils devraient. Ils manifestent ce jeudi devant les bureaux de la Direction bruxelloise des Allocations d’Études de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour demander la réouverture d’un service d’introduction des bourses.

Cela fait déjà plusieurs années que la numérisation des services est en cours. De plus en plus de secteurs ferment leurs guichets physiques pour les remplacer par des services en ligne. Cependant, la fracture numérique est une réalité. “40% de la population risque de se retrouver en précarité numérique, explique Gaëtan Mons, travailleur social à Schaerbeek. 10% des Bruxellois n’ont pas accès à internet chez eux et puis il y a le problème de la maîtrise de la langue à l’écrit.”

Les travailleurs sociaux sont donc de plus en plus sollicités pour faire des démarches en ligne comme l’inscription aux bourses d’études ou l’obtention du CST. Parfois, ils mettent plus d’une heure pour avoir un service pour une demande importante.

Aujourd’hui, ils n’en peuvent plus et demandent que certains services ne se dématérialisent pas. Ils souhaitent également obtenir plus de moyens pour mener à bien leur mission auprès de leurs usagers.

■ Interview de Gaëtan Mons, assistant social aux services sociaux des quartiers 1030 par Vanessa Lhuillier