Les trams 25 et 62 perturbés pendant deux semaines dès ce lundi après l’effondrement d’un égoût

Des travaux urgents menés par Vivaqua entraîneront d’importantes perturbations sur les lignes de tram 25 et 62 à partir de ce lundi 19 janvier, pour une durée estimée à environ deux semaines. En cause : l’effondrement d’un égout dans la rue Rogier.

Selon la Stib, le tram 25 circulera uniquement entre Bienfaiteurs et Boondael Gare, tandis que le tram 62 sera limité au tronçon Bienfaiteurs – Bourget. Les sections entre Bienfaiteurs et Rogier, ainsi qu’entre Bienfaiteurs et Heysel, ne seront donc plus desservies par ces lignes durant les travaux.

■ Reportage de Maria Bemba, Yannick Vangansbeek et Stéphanie Mira

Pour assurer la mobilité des usagers, un bus navette temporaire, la ligne 70, est mis en service entre Bienfaiteurs, Rogier et la Gare du Nord, via Botanique. Des correspondances seront également possibles à Sainte-Marie avec le tram 93, notamment pour rejoindre le secteur de Bockstael.

La Stib recommande aux voyageurs de prévoir un temps de parcours supplémentaire et de consulter ses canaux d’information pour suivre l’évolution de la situation.

Rédaction