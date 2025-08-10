Passer la navigation
Les traitements contraceptifs des pigeons suspendu à Ixelles

La commune d’Ixelles a suspendu son programme de contraception des pigeons. Mauvaise idée pour une association qui défend ses animaux. La commune explique qu’elle ne fait que suivre la recommandation de Bruxelles Environnement. L’agence régionale rappelle que ces opérations doivent être ponctuelles.

Reportage de Marine Guiet, Gilles Joinau, Morgane Van Hoobrouck et Pierre Delmée

10 août 2025 - 15h04
Modifié le 10 août 2025 - 15h04
 

