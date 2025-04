Les trains entre Ottignies et Bruxelles-Schuman encore interrompus jusqu’au 5 mai

La circulation des trains entre les gares d’Ottignies et de Bruxelles-Schuman restera interrompue jusqu’au 5 mai prochain en raison du chantier RER, a confirmé lundi le gestionnaire du réseau ferroviaire belge Infrabel lors d’une visite de chantier à la gare de Boitsfort. Infrabel poursuit les travaux de mise à quatre voies de la ligne Ottignies-Bruxelles (Ligne 161).

Pour permettre aux techniciens d’Infrabel et de sa filiale TUC RAIL de travailler en toute sécurité, l’interruption du trafic entre Ottignies et Bruxelles-Schuman a débuté le 26 avril dernier et durera au total neuf jours. Pendant ce laps de temps, la SNCB a prévu des alternatives de mobilité.

Durant les travaux, les trains IC sont détournés via Louvain avec un temps de parcours légèrement allongé. Les trains locaux sont remplacés par des bus entre Ottignies et Bruxelles-Luxembourg. La SNCB conseille aux voyageurs d’anticiper leurs trajets en consultant régulièrement le planificateur de voyages via son application ou son site internet.

L’objectif de cette dernière ligne droite de travaux est de connecter les nouvelles voies à celles déjà existantes, au travers d’un réseau d’aiguillages. Des trains de travaux doivent poser plusieurs centaines de tonnes de ballast (le lit de cailloux qui fait office d’amortisseur pour les rails) entre les gares de Boitsfort et de Watermael. Des équipes techniques travaillent par ailleurs à la pose de câbles caténaires, destinés à alimenter en électricité les nouvelles voies. Les derniers dispositifs de détection d’incendie et d’alimentation en eau, mais aussi d’éclairage, sont en outre installés dans la tranchée couverte de Boitsfort.

“Dès la mi-juin, les trains pourront emprunter les quatre voies sur la moitié du tronçon – soit entre Watermael et l’entrée de gare de La Hulpe“, précise Infrabel.

Belga