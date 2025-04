Avec le déblocage à Linkebeek, le RER vers Nivelles bientôt sur les rails ? Pas si vite…

C’est une fameuse épine enlevée dans le pied d’Infrabel pour le développement de son projet de RER sur la ligne en provenance de Nivelles. La dernière commune s’opposant aux aménagements sur ce tronçon va lever son veto, mais il reste des obstacles.

Les autorités de Linkebeek ont acté, lors du conseil communal de ce lundi, un accord de principe pour lever le veto contre les aménagements du RER dans la commune. Deux membres de la majorité ont décidé de rejoindre l’opposition pour valider le compromis trouvé en début d’année avec Infrabel, mais qui ne convainc toujours pas l’ensemble des élus locaux. Depuis des années, ceux-ci s’opposent à la mise en place d’un système à quatre voies en raison des conséquences sur l’environnement et le paysage.

Une suppression de gare qui fait débat

Le compromis trouvé avec Infrabel permet de diminuer le tronçon linkebeekois devant passer de deux à quatre voies, mais il entraîne une conséquence de taille : la suppression de la gare de Linkebeek qui fusionnera avec celle de Moensberg, à un kilomètre de là. “La suppression de la gare de Linkebeek (qui accueille plus de 1.200 voyageurs par jour en semaine) est une addition très salée pour la commune pour pouvoir maintenir 800 mètres de tronçon linkebeekois à deux voies“, déplore le bourgmestre Yves Ghequiere (LB), qui a voté contre ce compromis et aurait préféré la mise en place de quatre voies sur tout le tronçon afin de conserver la gare. “Je trouve qu’éliminer une halte pour un projet RER est un peu contradictoire, mais la démocratie a parlé“, ajoute-t-il.

Pour Damien Thiéry (MR), dont le groupe 1630LKB a voté en faveur de ce compromis, ce vote permet de “maintenir le dialogue” avec Infrabel. “Depuis 25 ans, nous essayons de trouver une solution avec Infrabel et TUC RAIL. Avec ce compromis, nous avons un RER qui fonctionne complètement tout en conservant un tiers de la ligne linkebeekoise à deux voies.” Le Premier échevin réfute l’argument de la suppression de la desserve à Linkebeek. “C’est trop facile de parler de suppression. Aujourd’hui on parle de fusion avec la gare de Moensberg. Aucun changement donc concernant la fréquence d’arrêt des trains si ce n’est que certains Linkebeekois devront marcher 500 mètres de plus. Pour d’autres, ce sera beaucoup plus facile de prendre le train au Moensberg. Par ailleurs, ce que l’on oublie de dire, c’est que la gare de Holleken, aussi linkebeekoise, va être desservie entièrement par le RER, là où elle ne l’est absolument pas aujourd’hui.”

Avec la levée annoncée de ce veto, verra-t-on bientôt circuler le RER sur la ligne entre Bruxelles-Midi et Charleroi ? Loin de là. La mise en place de ce compromis va nécessiter l’octroi d’un nouveau permis, dont les démarches peuvent prendre plus d’un an. Ensuite, les travaux prévus sur ce tronçon devraient durer au moins sept ans. Ce tronçon ne devrait donc pas être praticable avant – au grand minimum – 2033. Et ce, sans compter les deux recours encore pendants devant le Conseil d’Etat : l’un déposé par le collectif de riverains RER-GEN A630, qui estime que le passage du RER peut se faire sans l’installation de deux voies supplémentaires grâce à la modernisation de la signalisation, et un autre déposé par un particulier pour des raisons linguistiques.

Et sur le reste du réseau ?

Les travaux sur les lignes en Région flamande (vers Denderleeuw, Louvain et Hal) sont déjà terminées. Le système de quatre voies y est déjà en application depuis 2018. Ceux sur la ligne vers Ottignies devraient durer jusqu’à fin 2026. Sur cette même ligne, la mise en circulation sur quatre voies pourrait se faire dès juin 2025 entre Watermael-Boitsfort et La Hulpe. C’est en effet à ce moment-là que la SNCB met en place son nouveau plan de transport.

Sur la ligne vers Charleroi, les travaux sur le tronçon entre la gare De Hoek et celle de Braine-Alliance devraient se terminer fin 2025 et ceux jusqu’à Nivelles ne devraient pas être terminés avent 2029.

Pour rappel, l’objectif du RER, le Réseau Express Régional, est d’installer de nouvelles voies sur les grandes lignes ferroviaires autour de Bruxelles pour augmenter le nombre de trains depuis et vers la capitale et ainsi diminuer les temps de parcours.

