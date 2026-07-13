Les trains de nuit entre Bruxelles et Berlin s’arrêtent désormais à Hambourg

La ligne ferroviaire Paris-Bruxelles-Berlin, exploitée par European Sleeper, propose depuis lundi un arrêt supplémentaire à Hambourg, en Allemagne.

La compagnie privée, spécialisée dans les trains de nuit, a confirmé un premier passage par cette gare dès lundi soir.

European Sleeper avait lancé fin mars une nouvelle route de nuit entre Paris et Berlin, passant par Aulnoye-Aymeries (nord de la France), Mons, Bruxelles et Liège. Désormais, avant le terminus à Berlin, les trains de cette ligne s’arrêteront également à Hambourg. De même en sens inverse.

Selon European Sleeper, Hambourg est “une porte d’entrée importante vers la Scandinavie, avec de bonnes liaisons vers le Danemark, la Suède et la Norvège“.

► Voir notre reportage | Trains de nuit (depuis Bruxelles): pourquoi ça coince ?



Une deuxième liaison ferroviaire exploitée par la société relie également Bruxelles à Berlin via les Pays-Bas. Ce train de nuit passe en outre par Dresde et se prolonge jusqu’à Prague.

L’opérateur privé envisage par ailleurs de lancer en septembre un itinéraire depuis Bruxelles vers la Suisse et l’Italie avec Milan comme terminus.

La compagnie autrichienne ÖBB propose également des trains de nuit depuis la Belgique, avec ses trains Nightjet entre Bruxelles et la capitale autrichienne Vienne.

Belga – Photo : Belga Image