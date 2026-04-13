“Il n’est que la marionnette de Bouchez” : les syndicats policiers manifesteront le 24 avril contre la réforme de Bernard Quintin

Les syndicats policiers manifesteront en front commun entre la rue de la Loi et le Palais de Justice de Bruxelles le vendredi 24 avril contre les projets de réforme du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR).

Comme annoncé dans l’accord de gouvernement, Bernard Quintin souhaite réformer le régime de fin de carrière des policiers. Il est notamment question de raccourcir le dispositif NAPAP (non-activité préalable à la pension) au sein de la police et de relever l’âge minimum d’entrée de 58 à 59 ans. Ce dispositif pourrait même disparaître à terme.

Les négociations entre le ministre et les syndicats n’ont pas abouti ces dernières semaines et pour les syndicats, la coupe est pleine. Pour les organisations syndicales, le désaccord sur la réforme du dispositif NAPAP n’est que “la goutte d’eau qui fait déborder le vase“, qui vient s’ajouter à d’autres sujets de tensions, comme la seconde tranche de l’augmentation salariale promise aux policiers par le gouvernement précédent.

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“Un accord avait déjà été trouvé avec le gouvernement précédent“, déclare à Belga Joery Dehaes, du syndicat SNPS. “Il ne restait plus qu’à s’entendre sur les modalités de mise en œuvre. Mais voilà que le ministre veut soudainement revenir sur sa décision. C’est inacceptable“. Les syndicats déplorent également le relèvement de l’âge de départ à la pension et la réforme du calcul du montant des pensions.

Joery Dehaes pointe aussi du doigt l’attitude de Bernard Quintin. D’après le syndicaliste, le ministre “présente ses projets unilatéralement, et il semble que ce soit à prendre ou à laisser”. “Le ministre fait comme s’il ne faisait qu’appliquer l’accord de gouvernement et n’avait rien d’autre à dire, mais cela ne fonctionne pas ainsi. Pour moi, il n’est que la marionnette de (Georges-Louis) Bouchez (le président du MR, ndlr)“, avance Joery Dehaes.

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Celui-ci dit comprendre que tout le monde devra travailler plus longtemps, “mais nous avons déjà fait des concessions“. “Quand j’ai commencé à travailler, l’âge légal de la pension était de 58 ans. Aujourd’hui, il est de 67 ans. Nous ne nous sentons certainement pas supérieurs aux autres, mais ces différences sont énormes. Et le métier de policier est exigeant. Bernard Quintin avait promis qu’il voulait rendre la profession plus attrayante, mais on ne voit rien de concret pour l’instant“.

Les syndicats se disent toutefois toujours ouverts au dialogue. “Nous sommes disposés à discuter et à négocier sur de nombreux points, mais le dialogue social repose sur le respect des accords antérieurs. Si le ministre réduit le dialogue social à une simple formalité pour ensuite imposer sa volonté, nous ne verrons alors d’autre issue que de passer à l’action“, dit Joery Dehaes.

Belga