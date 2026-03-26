Bernard Quintin échoue à apaiser les tensions avec les syndicats policiers : les actions sont maintenues

Les syndicats policiers ont décidé de maintenir leurs actions prévues le 24 avril et le 1er mai, ont-ils annoncé mercredi. La rencontre avec le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) n’a pas abouti à des résultats acceptables selon eux et le mécontentement reste palpable concernant la réforme des fins de carrière et l’absence d’augmentation salariale.

“Nous ne percevons aucun signe de volonté de rétablir la confiance“, déplorent les syndicats. La semaine dernière, les syndicats ont déploré que le gouvernement envisage de raccourcir le dispositif NAPAP (non-activité préalable à la pension) au sein de la police et de relever l’âge minimum d’entrée de 58 à 59 ans. Le syndicat NSPV/SNSP a dénoncé une “trahison“.

Des consultations avec le ministre Quintin ont eu lieu mercredi à ce sujet. “Il a longuement exposé les plans de l’accord de coalition“, a expliqué Sigi Claes, de l’ACOD (CGSP). “En tant que syndicats, nous attendions des propositions concrètes.” Les syndicats réclament des éclaircissements concernant la seconde tranche de l’augmentation salariale promise aux policiers par le gouvernement précédent et s’interrogent sur la suppression progressive du dispositif fin de carrière.

“Cela n’augure rien de bon”

“Le ministre invoque la conjoncture économique. Je le comprends, mais en tant que président d’un syndicat de police, je dois obtenir le maximum“, a déclaré Carlo Medo du NSPV/SNPS. “L’accord de coalition contient des engagements et nous voulons les voir se traduire en chiffres concrets et tangibles.” Selon Vincent Houssin du VSOA (SLFP), le ministre disposait d’un document détaillant les mesures et le calendrier, mais ne l’a pas partagé avec les syndicats. “Cela n’augure rien de bon“, a-t-il jugé.

M.Medo estime que Bernard Quintin devrait accorder à la police la même attention que le ministre de la Défense, Theo Francken (N-VA), accorde à l’armée, qui bénéficie actuellement d’une forte visibilité. “Il ne faut pas oublier que la police joue également un rôle primordial. Nous devons veiller à ce que la nouvelle génération de policiers bénéficie d’un plan de carrière digne de ce nom et que nous puissions attirer ces nouveaux talents”, a rappelé le syndicaliste.

Les représentants syndicaux ont finalement claqué la porte des négociations d’un même mouvement. Ceux-ci avaient menacé d’organiser des actions si le gouvernement ne tenait pas ses engagements. “Nous réfléchissons aux prochaines étapes. La situation devrait s’éclaircir dans les prochains jours“, a précisé Erik Quanten, de l’ACV (CSC) Police. Son syndicat et le VSOA (SLFP) confirment que les 24 avril et 1er mai ont été choisis pour des actions, dont la nature reste à déterminer.

“Ce matin, le ministre a présenté aux syndicats un premier aperçu des propositions issues de la réunion organisée à son initiative sur l’attractivité de la profession de policier“, a déclaré le porte-parole de Bernard Quintin. “Les négociations avec les syndicats sont toujours en cours. Afin de leur donner toutes leurs chances, nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment.”

avec Belga