Les syndicats dénoncent les coupes budgétaires annoncées pour visit.brussels

Le front commun syndical Setca, CNE et CGSLB a dénoncé jeudi les coupes budgétaires prévues pour l’agence régionale de promotion de Bruxelles, visit.brussels, en estimant qu’elles menacent un secteur qui représente 36.000 emplois, 4,84 milliards d’euros de valeur ajoutée annuelle et 5,5% de la richesse régionale. Les syndicats disent en outre soutenir les démarches déjà lancées par les travailleurs de l’institution.

Dans un communiqué commun, les organisations syndicales condamnent la décision du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de retirer 5,7 millions d’euros de subsides à visit.brussels en 2026. Elles pointent aussi une diminution progressive des subventions, qui passeraient, selon elles, de 22 millions d’euros à 8 millions à l’horizon 2029.

Pour le front commun, ces réductions ne constituent pas un simple ajustement budgétaire, mais un choix politique aux conséquences lourdes pour l’ensemble du secteur touristique, culturel et événementiel bruxellois. Les syndicats rappellent que Bruxelles a enregistré près de 10 millions de nuitées en 2025, soit un niveau supérieur à celui de 2019.

Selon eux, les coupes projetées pourraient entraîner à terme la suppression d’environ 90 postes sur les 160 que compte actuellement visit.brussels. Elles risqueraient aussi d’affecter toute la chaîne économique, du personnel de terrain aux indépendants, en passant par les hôtels et les acteurs culturels.

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Les syndicats soulignent encore que les équipes de visit.brussels ont déjà consenti des efforts depuis 2020, dans le cadre du moratoire budgétaire et d’économies anticipées. Dans ce contexte, ils jugent injustifiable une nouvelle réduction des moyens.

Le front commun soutient par ailleurs les initiatives déjà engagées par les travailleurs de visit.brussels. Mercredi, une pétition signée par “le personnel” a été mise en ligne pour dénoncer les restrictions budgétaires envisagées. Un appel à la mobilisation a également été lancé pour vendredi à 12h00 place Saint-Jean, à proximité du Parlement bruxellois.

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avec Belga