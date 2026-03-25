“On ne peut pas rester les bras croisés”: le personnel de visit.brussels réagit aux coupes budgétaires envisagées par la Région

Le personnel de visit.brussels tire la sonnette d’alarme face aux importantes coupes budgétaires envisagées par la Région, qui pourraient menacer des dizaines d’emplois et plusieurs événements majeurs.

Une pétition signée par “le personnel de visit.brussels” a été mise en ligne mercredi pour dénoncer les restrictions budgétaires envisagées par la Région bruxelloise à l’agence régionale chargée de la promotion touristique, culturelle et événementielle de Bruxelles et appeler à un rassemblement vendredi dès 12h00 place Saint-Jean, à proximité du Parlement bruxellois, avant le vote du budget régional.

Le texte vise les réductions de subsides prévues pour visit.brussels. Selon la pétition, le gouvernement régional compte diminuer de 5,7 millions d’euros en 2026 les moyens alloués à l’organisme. À l’horizon 2029, ces subsides passeraient de 22 à 8 millions d’euros. Le personnel et ses représentants estiment que ces coupes pourraient entraîner la suppression d’au moins 90 emplois sur les 160 que compte actuellement l’institution.

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“Les mesures drastiques annoncées font que nous sommes complètement à l’arrêt“, a expliqué une employée de visit.brussels. “Si le budget est voté tel quel, nous ne pourrons plus remplir nos missions. On ne peut pas rester les bras croisés. On va réagir à notre mesure et se rassembler vendredi pour leur faire savoir vers quoi ils vont.”

Le coordinateur général et représentant du personnel, Vincent Tutino, a souligné que “tout le monde est inquiet“. “Quelque 100 emplois sont en jeu“, a-t-il affirmé, précisant que plusieurs événements pourraient être menacés, comme Bright Brussels, la Fête de la BD…

Selon lui, visit.brussels organise quelque 150 actions par an, dont six à sept grands événements ouverts au public – dont la Pride ou la Fête de l’Iris – et soutient un secteur touristique générant 4,5 milliards d’euros par an. Dans leur pétition, les signataires dénoncent un choix “éminemment politique” et demandent une révision immédiate de la mesure, ainsi que l’ouverture d’un débat politique “à la hauteur des enjeux” sur l’avenir du développement touristique, culturel et événementiel de Bruxelles.

Belga – Photo : Belga Image