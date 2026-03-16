Visit Brussels risque une coupe budgétaire de 5,7 millions d’euros : les conséquences seront concrètes

L’agence Visit Brussels devrait subir une coupe budgétaire de 5,7 millions d’euros, selon le journal Le Soir. Conséquence : certaines de ses missions seront réduites ou supprimées. L’image de notre capitale risque d’en prendre un coup.

Avec 5.7 millions d’euros de budget, Visit Brussels devra se limiter dans l’organisation d’événements dans la capitale. Ariane Deguelle est l’administratrice de GL Events, une entreprise qui organise des congrès à Bruxelles. Elle ne cache pas son inquiétude : “Il n’y aura plus un franc qui sera dépensé pour les actions commerciales et les missions à l’étranger. C’est impensable. Les conséquences, c’est qu’il n’y aura plus de promotion de la destination. Cela aura déjà un impact en 2026, mais surtout pour l’arrivée de ces groupes pour 2027, 2028 et 2029.”

Le secteur du tourisme compte énormément sur ces événements qui ramènent des touristes, donc de potentiels clients. Avec 5.7 millions d’euros de moins pour Visit Brussels, c’est l’industrie économique qui risque d’être impactée.

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Du côté de l’opposition, on se dit conscient qu’il faudra faire des économies. Mais pour Cécile Jodogne, ancienne présidente du conseil d’administration de l’agence, il y a des incohérences dans la décision du gouvernement bruxellois : “Visit Brussels, c’est 0,3% du budget régional, mais on leur demande plus de 4% d’économies par rapport à celles du budget régional. Cela montre déjà une certaine disproportion. La concurrence est importante. De nouveau, si on n’a pas des moyens pour renforcer l’attractivité de Bruxelles, ce sera une perte de son classement dans les villes européennes attractives. Donc, moins d’emplois, moins d’activité économique et un risque pour tous les acteurs de ce secteur qui est porteur“, alerte-t-elle.