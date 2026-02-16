La 10ᵉ édition du Bright Brussels Festival a accueilli 420.000 visiteurs

La 10e édition du Bright Brussels Festival, qui se tenait de jeudi à dimanche, a fait briller les yeux de 420.000 noctambules, annonce lundi visit.brussels, l’agence régionale du tourisme bruxellois, dans un communiqué.

Plus de 20 installations et animations lumineuses, signées par des artistes belges et internationaux, ont illuminé le centre historique de la capitale pendant quatre soirées. Le mapping monumental “The Infinite Walk”, hommage au sculpteur franco-roumain Brancusi, a notamment transformé la place Royale, totalement rénovée pour l’occasion. La Grand-Place, le Mont des Arts et la place de la Monnaie faisaient aussi partie des lieux emblématiques illuminés dans le cadre du festival.

Installé place de l’Albertine, le Bright Brussels Market a offert aux chineurs la possibilité de dénicher la perle rare ou de donner une seconde vie à leur lampe endommagée. Quant au Bright Brussels Kids, il a accueilli les plus jeunes avec un kaléidoscope d’activités. Bright Brussels Festival a également proposé au public d’enrichir son escapade nocturne grâce à des visites guidées pour découvrir le parcours sous un autre angle. L’événement a par ailleurs lancé cette année une programmation culinaire. Le public qui avait bravé le froid a ainsi pu se réchauffer en dégustant des croquettes sur la place Royale.

La 11e édition du Bright Festival se déroulera du 11 au 14 février 2027.

Belga – Photo : BX1