Les syndicats annoncent trois jours de grève, les 24, 25 et 26 novembre

Des perturbations sont attendues sur le rail le 24 novembre et dans les services publics le 25 novembre avant une grève nationale le mercredi 26 novembre, annoncent les syndicats ce mardi.

Plus d’informations à suivre.

21 octobre 2025 - 12h27
Modifié le 21 octobre 2025 - 12h29
 

