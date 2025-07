Les résultats de Brussels Airlines affectés par les grèves

Ses résultats ont été “fortement affectés” par différentes actions de grève depuis le début de l’année, avec un coût estimé à environ 12 millions d’euros.

Brussels Airlines a enregistré une perte opérationnelle (Ebit ajusté) de 46 millions d’euros au premier semestre, un chiffre néanmoins en hausse de 2% rapport à la même période en 2024 (-47 millions), annonce la compagnie aérienne jeudi.

Brussels Airlines ajoute qu’une réévaluation négative d’actifs et des coûts de maintenance imprévus ont affecté les vols long-courriers et donc également les résultats financiers. Son réseau européen a tout de même généré des résultats “exceptionnellement solides” au premier semestre et davantage de vols ont été opérés.

► Reportage | Près de 92.000 voyageurs attendus à Brussels Airport lundi

Au cours des six premiers mois de 2025, Brussels Airlines a transporté 4,2 millions de passagers (+8%) sur environ 32.400 vols (+11%). Le taux d’occupation moyen s’est élevé à un peu moins de 80%. “Les six derniers mois ont été marqués par plusieurs défis inattendus, principalement externes et hors de notre contrôle”, confirme ​la CFO Nina Öwerdieck. “Les actions syndicales contre les mesures gouvernementales ont eu un fort impact financier. Les coûts élevés causés par les grèves ne peuvent plus être investis dans ce qui compte vraiment : nos passagers, nos collaborateurs et l’avenir de notre entreprise.“

La compagnie aérienne, qui fait partie du groupe Lufthansa, reste optimiste pour le reste de l’année. Elle dit garder confiance dans de bons résultats pour l’été et le second semestre, afin de compenser “les revers” du premier semestre.

Belga